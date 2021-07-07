Kartal Harman'dan tokat gibi yazı

⚫️ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor!

➖ Herşeyin içine s.çmayı başardık!

➖ 3 rakamlı vakalar bugün itibarı ile bize merhaba diyecek!

➖ Neden mi ?

➖ Şımarık, kendinden başkasını düşünmeyen, ekmek elden su golimbadan yaşayan, hayatı parti eğlence, clup yeme içme olanların yüzünden bedel ödeyeceğiz!

➖ Kural tanımayan şımarıklar bu toplumun vebalini boyunlarında hissedeceklerdir.

➖ Dünya kadar insanın kaderi maalesef bir avuç şımarığın ellerinde!

➖ Maske takmayan, mesafe kurallarına uymayan, sırt sırta, kıç kıça, kucak kucağa nerde akşam orda sabah diyen o kitle ne yazıktır ki, bir toplumun hem sağlığını hem de ekonomisini bitiriyor!

⚫️ Devlet devletliğini göstermeli ve gereken DENETİMLERLE EN AĞIR CEZALARI UYGULAMALIDIR!

➖ Aksi halde çok ama çok ciddi sıkıntılar beraberinde gelecek!

➖ Bu kadar ‘bananeci’ bir toplum olamaz!

➖ Herkes sizler gibi ana baba parası ile yaşamıyor arkadaşlar, insanların işi gücü var, ekmek tekneleri var! Ve bunları kapatmamak için canla başla uğraşıyorlar.

➖ Çünkü evine çoluğuna çocuğuna parasını, aşını buralardan götürüyorlar!

➖ Ama sizler bu şekilde davrandık sonra hem bu insanlar, hemde aileleri işsiz ve aşsız kalıyorlar.

⚫️ DEVLET!

⚫️ DENETİM!

➖ Bakın bu işi çok ama çok ciddiye alın insanların bir kez daha kapanma gibi bir lüksü yok!

➖ Zaten bankalar faizler borçlar işsizlik insanların ANASINI AĞLATTI!

➖ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor!

➖ Bunun farkına varın ve önlemlerinizi değil yarın bugün itibarı ile alın!