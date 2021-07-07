Kartal Harman'dan tokat gibi yazı

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Kartal Harman'dan tokat gibi yazı
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⚫️ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor! 
➖ Herşeyin içine s.çmayı başardık! 
➖ 3 rakamlı vakalar bugün itibarı ile bize merhaba diyecek! 
➖ Neden mi ? 
➖ Şımarık, kendinden başkasını düşünmeyen, ekmek elden su golimbadan yaşayan, hayatı parti eğlence, clup yeme içme olanların yüzünden bedel ödeyeceğiz! 
➖ Kural tanımayan şımarıklar bu toplumun vebalini boyunlarında hissedeceklerdir. 
➖ Dünya kadar insanın kaderi maalesef bir avuç şımarığın ellerinde! 
➖ Maske takmayan, mesafe kurallarına uymayan, sırt sırta, kıç kıça, kucak kucağa nerde akşam orda sabah diyen o kitle ne yazıktır ki, bir toplumun hem sağlığını hem de ekonomisini bitiriyor! 
⚫️ Devlet devletliğini göstermeli ve gereken DENETİMLERLE EN AĞIR CEZALARI UYGULAMALIDIR! 
➖ Aksi halde çok ama çok ciddi sıkıntılar beraberinde gelecek! 
➖ Bu kadar ‘bananeci’ bir toplum olamaz! 
➖ Herkes sizler gibi ana baba parası ile yaşamıyor arkadaşlar, insanların işi gücü var, ekmek tekneleri var! Ve bunları kapatmamak için canla başla uğraşıyorlar. 
➖ Çünkü evine çoluğuna çocuğuna parasını, aşını buralardan götürüyorlar! 
➖ Ama sizler bu şekilde davrandık sonra hem bu insanlar, hemde aileleri işsiz ve aşsız kalıyorlar. 
⚫️ DEVLET! 
⚫️ DENETİM! 
➖ Bakın bu işi çok ama çok ciddiye alın insanların bir kez daha kapanma gibi bir lüksü yok! 
➖ Zaten bankalar faizler borçlar işsizlik insanların ANASINI AĞLATTI! 
➖ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor! 
➖ Bunun farkına varın ve önlemlerinizi değil yarın bugün itibarı ile alın!

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