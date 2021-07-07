Kartal Harman'dan tokat gibi yazı

⚫️ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor!
➖ Herşeyin içine s.çmayı başardık!
➖ 3 rakamlı vakalar bugün itibarı ile bize merhaba diyecek!
➖ Neden mi ?
➖ Şımarık, kendinden başkasını düşünmeyen, ekmek elden su golimbadan yaşayan, hayatı parti eğlence, clup yeme içme olanların yüzünden bedel ödeyeceğiz!
➖ Kural tanımayan şımarıklar bu toplumun vebalini boyunlarında hissedeceklerdir.
➖ Dünya kadar insanın kaderi maalesef bir avuç şımarığın ellerinde!
➖ Maske takmayan, mesafe kurallarına uymayan, sırt sırta, kıç kıça, kucak kucağa nerde akşam orda sabah diyen o kitle ne yazıktır ki, bir toplumun hem sağlığını hem de ekonomisini bitiriyor!
⚫️ Devlet devletliğini göstermeli ve gereken DENETİMLERLE EN AĞIR CEZALARI UYGULAMALIDIR!
➖ Aksi halde çok ama çok ciddi sıkıntılar beraberinde gelecek!
➖ Bu kadar ‘bananeci’ bir toplum olamaz!
➖ Herkes sizler gibi ana baba parası ile yaşamıyor arkadaşlar, insanların işi gücü var, ekmek tekneleri var! Ve bunları kapatmamak için canla başla uğraşıyorlar.
➖ Çünkü evine çoluğuna çocuğuna parasını, aşını buralardan götürüyorlar!
➖ Ama sizler bu şekilde davrandık sonra hem bu insanlar, hemde aileleri işsiz ve aşsız kalıyorlar.
⚫️ DEVLET!
⚫️ DENETİM!
➖ Bakın bu işi çok ama çok ciddiye alın insanların bir kez daha kapanma gibi bir lüksü yok!
➖ Zaten bankalar faizler borçlar işsizlik insanların ANASINI AĞLATTI!
➖ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor!
➖ Bunun farkına varın ve önlemlerinizi değil yarın bugün itibarı ile alın!
⚫️ Bir avuç şımarık ve züppenin keyfine bir toplum mahvoluyor!