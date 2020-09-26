Kartal Harman'dan Su Savaşçılarına Teşekkür: Sizin Hakkınız Ödenmez

KKTC’de binlerce insanın gözü kulağı Akdeniz’in hırçın dalgalarını aşarak KKTC’ye su taşıyacak boruların tamiratında.

Denizin altına döşenen borularının tamiratında son aşamaya gelindi, ancak hava şartları da şiddetini artırdı.

Buna rağmen canla başla çalışan DSİ personeli tamirata ara vermeden devam ediyor.

İşte o çalışmanın fotoğrafını Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından paylaşarak altına da şu yorumda bulundu.

Bu insanlar ne yapıyor biliyor musunuz?

Türkiye’den KKTC’ye su aktarılması için kurulan boru hattının bir an önce faal duruma getirebilmek için canla başla çalışıyorlar...

Allah sizlerden binlerce kere razı olsun, ne emeğiniz ne de hakkınız ödenmez!