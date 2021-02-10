Kartal Harman'dan polisle dalga geçenlere tokat gibi yazı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman'dan firari mahkumu arayanlara destek geldi. Polis teskilatını eleştirenlere de sert tepki gösteren Harman hodri meydan dedi.

Harman'ın paylaşımı şöyle;

⚫️ Tüm gündür sosyal medyada firariyi arayan polis mensupları için saçma, salak yorumlar yapıp, yok ayrelli toplarlar, yok piknik yaparlar, yok bunlar mı yakalayacak hepsi bilmem kaç kilo bu polislerin diyerek yarım akılları ile dalga geçenlere söz konusu firari ile ilgili bir kaç bilgi!

➖ Firarinin tam bir suç Makinesi, bir manyak olduğunu,

➖ Rusya’da polis müfettişliğine kadar yükseldiğini,

➖Polis müfettişi olduktan sonra suç işlemeye devam ettiğini,

➖ 4 kez tecavüz,

➖ 7 kez soygun suçu işlediğini,

➖ Savcı bir anne ve babanın oğlu olduğu, onların kendisine kefil olmasından dolayı serbest kaldığını,

➖ Serbest kaldıktan sonra tekrar tecavüz suçu işlediğini ve ardından da KKTC’ye kaçtığı Rus haber kanallarında açıkça dile getiriliyor!

⚫️ Şimdi gelelim o dalga geçenlere!

➖ Hade be şeyler yarın hepiniz gönüllü olarak aramaya katılın bakalım, o dağın taşın içerisinde bir tarafınızdan o ter nasıl akacak bir görelim !

➖ Bu arada sosyal medyada ahkam kesersiniz ya bu niteliklere sahip bir manyak’la bir karşı karşıya gelin de görelim bakalım klavyeden asıp kestiğiniz kadar mısınız ?

➖ Yada bir hayal edin bakalım yakalanmadığını ve ansızın kapınızda bittiğini !

➖ Yüzünüzü görür gibiyim !

➖ Kaçınız eli titremeyecek, kaçınızın eli sıcak çok merak ederim !

➖ O yüzden saygı sınırlarını aşan ve terbiyesizliğe varan espirilerinizi kendinize saklayın !

➖ Kendinize çok güveniyorsanız ve bu işi dalga geçerek çözeceğinize inanıyorsanız sizi gönüllü aramada görmek isteriz !

➖ Hem sadece gündüz değil, gece de görelim sizi.

➖ O gece karanlığında yol alırken duyduğunuz ilk ‘çıt’ sesinden, ayakta altınıza kaçırmak nasıl bir duyguymuş anlayasınız!

➖ Görev yapan herkesten bu terbiyesizler adına ÖZÜR dileriz.

➖ Allah kolaylık versin ayağınıza taş değmesin...