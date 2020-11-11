Kartal Harman'dan önemli uyarı!

Kartal Harman'dan önemli uyarı!
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⚫️ Yapılan yanlışların farkına varın ! 
➖ Son dönemlerde KKTC’de yaşanan olayların doğuracağı sonuçlar çok dikkatli ‘okunmalı’ ve neler doğura bileceği çok iyi ‘etüt’ edilmelidir! 
➖ KKTC halkı ( Kıbrıslı Türkü ve TC’den gelip burayı vatan bilenlerin ) bir bütün olduğu iyi görülmeli ve bilinmelidir! 
➖ Bu halkın, ayrıştırma, baskı ve tehdide karşı tek bir yumruk olunabileceği de ayrıca bilinmelidir! 
➖ Kıbrıs Türk Halkının ‘dokusunu’, ‘hassasiyetlerini’, nelere karşı ne şekilde ‘tepki’ verdiğini ve ‘kenetlendiğini’ bilmeyenler Kıbrıs Türk halkını arkasına değil, karşısına alırlar! 
➖ Dün akşam ki, yürüyüş öyle basit bir yürüyüş olarak nitelendirilmemelidir! 
➖ Yürüyüşe ‘Türkiyelisi - Kıbrıslısı’ katılmışsa bunun çok ama çok iyi okunması gerekmektedir! 
➖ ‘ KKTC laiktir laik kalacak’ sloganı ise, dün akşamın ana fikri olarak okunmalıdır! 
➖ Demem odur ki, bu halkın dokusunu, ruhunu bilmeyenler ancak ve ancak TC ile KKTC’nin arasını açarlar! 
➖ Dikkatli olun ve yaptığınız hataların farkına varın, aksi halde önünü alamayacağınız ‘yaralar’, açarsınız ki, açmaya da başladınız....

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