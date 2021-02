Kartal Harman'dan olay yazı...Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ? 

⚫️ Vay hasba çıkarın artık be !

➖ Hergün pozitif ve temaslı olmak üzere yüzlerce vaka tespit ediliyor !

➖ Polisi, sağlıkçısı hastalanıyor !

➖ Neden mi sizin gibi SORUMSUZLAR yüzünden!

➖ Dün ve bugün arka arkaya 2 insanımızı kaybettik !

➖ Ama siz halen daha yok YÜRÜYÜŞ, yok KOMŞU DA KAHVE yok bilmem ne derdindesiniz!

➖ Sokaklarda araba, motor sesleri bir susmadı be !

➖ Ne biçim insanlarsınız be ama siz ?

➖ Evde oturup bu belanın geçmesini ve işini gücünü açmayı bekleyen 1000’lerce insan var a SORUMSUZLAR, a ŞIMARIKLAR !

➖ Sizin bu bitmeyen gezme tozmalarınız yüzünden yayılıyor bu hastalık farkında mısınız ?

➖ Kendinizi geçtim sevdiklerinizi de HASTA ettiğinizin farkında mısınız ?

➖ Hasba çıkarın ve OTURUN YERİNİZDE artık !

➖ Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ?

➖ Yoksa, her bölgede 5-10 kişi toplanıp kurallara uymayan ve sokaklarda gezenleri durdurup TOPUZLAYALIM MI ?

➖ Yeter be artık ! YETER !

➖ Duyanda sporsuz hayat geçirmiyorsunuz zanneder yada hergün yürüyüş yaptığınızı düşünür?

➖ Ulan hayatında spor yapmamışsın ama sokağa çoksa yasağı geldi mi ‘benim yürüyüş yapmam lazım’ diyorsun !

➖ Tuvalete bile arabayla gidiyorsun, nasıl oluyor da şimdi yürüyüş yapmadan duramıyorsun ???

➖ Bilin ki, bu hastalık bitsin ve açılalım diye aylardır evlerinde oturan binlerce insan var!

➖ Nedir o insanlarımızın GÜNAHI ?

➖ Herkesin canına tak etti!

➖Ne sağlığımız kaldı ne de ekonomimiz !

➖ Anlayacağınız yemişiz sizin yürüyüşünüzü de komşuculuğunuzu da, kahvenizi de !

⚫️ Polis neden hasta biliyor musunuz ?

➖ Sizin yüzünüzden!

⚫️ Sağlıkçılar neden hasta biliyor musunuz?

➖ Sizin yüzünüzden!

⚫️ İnsanlar neden ölüyor biliyor musunuz ?

➖ Sizin yüzünüzden !

⚫️ Yeter artık oturun evinizde !

⚫️ Sizlere karşı artık sabırımız kalmamıştır, hem de HİÇ haberiniz ola!!!!