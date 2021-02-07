Kartal Harman'dan olay yazı...Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ? 

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü.

Kartal Harman'dan olay yazı...Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ? 
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⚫️ Vay hasba çıkarın artık be ! 
➖ Hergün pozitif ve temaslı olmak üzere yüzlerce vaka tespit ediliyor ! 
➖ Polisi, sağlıkçısı hastalanıyor ! 
➖ Neden mi sizin gibi SORUMSUZLAR yüzünden! 
➖ Dün ve bugün arka arkaya 2 insanımızı kaybettik ! 
➖ Ama siz halen daha yok YÜRÜYÜŞ, yok KOMŞU DA KAHVE yok bilmem ne derdindesiniz! 
➖ Sokaklarda araba, motor sesleri bir susmadı be ! 
➖ Ne biçim insanlarsınız be ama siz ? 
➖ Evde oturup bu belanın geçmesini ve işini gücünü açmayı bekleyen 1000’lerce insan var a SORUMSUZLAR, a ŞIMARIKLAR ! 
➖ Sizin bu bitmeyen gezme tozmalarınız yüzünden yayılıyor bu hastalık farkında mısınız ? 
➖ Kendinizi geçtim sevdiklerinizi de HASTA ettiğinizin farkında mısınız ? 
➖ Hasba çıkarın ve OTURUN YERİNİZDE artık ! 
➖ Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ? 
➖ Yoksa, her bölgede 5-10 kişi toplanıp kurallara uymayan ve sokaklarda gezenleri durdurup TOPUZLAYALIM MI ? 
➖ Yeter be artık ! YETER ! 
➖ Duyanda sporsuz hayat geçirmiyorsunuz zanneder yada hergün yürüyüş yaptığınızı düşünür? 
➖ Ulan hayatında spor yapmamışsın ama sokağa çoksa yasağı geldi mi ‘benim yürüyüş yapmam lazım’ diyorsun ! 
➖ Tuvalete bile arabayla gidiyorsun, nasıl oluyor da şimdi yürüyüş yapmadan duramıyorsun ???
➖ Bilin ki, bu hastalık bitsin ve açılalım diye aylardır evlerinde oturan binlerce insan var! 
➖ Nedir o insanlarımızın GÜNAHI ? 
➖ Herkesin canına tak etti! 
➖Ne sağlığımız kaldı ne de ekonomimiz ! 
➖ Anlayacağınız yemişiz sizin yürüyüşünüzü de komşuculuğunuzu da, kahvenizi de ! 
⚫️ Polis neden hasta biliyor musunuz ? 
➖ Sizin yüzünüzden! 
⚫️ Sağlıkçılar neden hasta biliyor musunuz? 
➖ Sizin yüzünüzden! 
⚫️ İnsanlar neden ölüyor biliyor musunuz ? 
➖ Sizin yüzünüzden ! 
⚫️ Yeter artık oturun evinizde ! 
⚫️ Sizlere karşı artık sabırımız kalmamıştır, hem de HİÇ haberiniz ola!!!!

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YORUMLAR
Cengiz
Cengiz - 4 saat Önce

Bu yaziyi okuyan herkes korkudan tirsip artik evden cikmaz

Fikret
Fikret - 3 saat Önce

Eline yüreğine sağlık gerçekten öyle

Aysen
Aysen - 3 saat Önce

Helal sana

Türkan özkibar
Türkan özkibar - 34 dakika Önce

Vay ağzına sağlık

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