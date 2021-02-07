⚫️ Vay hasba çıkarın artık be !
➖ Hergün pozitif ve temaslı olmak üzere yüzlerce vaka tespit ediliyor !
➖ Polisi, sağlıkçısı hastalanıyor !
➖ Neden mi sizin gibi SORUMSUZLAR yüzünden!
➖ Dün ve bugün arka arkaya 2 insanımızı kaybettik !
➖ Ama siz halen daha yok YÜRÜYÜŞ, yok KOMŞU DA KAHVE yok bilmem ne derdindesiniz!
➖ Sokaklarda araba, motor sesleri bir susmadı be !
➖ Ne biçim insanlarsınız be ama siz ?
➖ Evde oturup bu belanın geçmesini ve işini gücünü açmayı bekleyen 1000’lerce insan var a SORUMSUZLAR, a ŞIMARIKLAR !
➖ Sizin bu bitmeyen gezme tozmalarınız yüzünden yayılıyor bu hastalık farkında mısınız ?
➖ Kendinizi geçtim sevdiklerinizi de HASTA ettiğinizin farkında mısınız ?
➖ Hasba çıkarın ve OTURUN YERİNİZDE artık !
➖ Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ?
➖ Yoksa, her bölgede 5-10 kişi toplanıp kurallara uymayan ve sokaklarda gezenleri durdurup TOPUZLAYALIM MI ?
➖ Yeter be artık ! YETER !
➖ Duyanda sporsuz hayat geçirmiyorsunuz zanneder yada hergün yürüyüş yaptığınızı düşünür?
➖ Ulan hayatında spor yapmamışsın ama sokağa çoksa yasağı geldi mi ‘benim yürüyüş yapmam lazım’ diyorsun !
➖ Tuvalete bile arabayla gidiyorsun, nasıl oluyor da şimdi yürüyüş yapmadan duramıyorsun ???
➖ Bilin ki, bu hastalık bitsin ve açılalım diye aylardır evlerinde oturan binlerce insan var!
➖ Nedir o insanlarımızın GÜNAHI ?
➖ Herkesin canına tak etti!
➖Ne sağlığımız kaldı ne de ekonomimiz !
➖ Anlayacağınız yemişiz sizin yürüyüşünüzü de komşuculuğunuzu da, kahvenizi de !
⚫️ Polis neden hasta biliyor musunuz ?
➖ Sizin yüzünüzden!
⚫️ Sağlıkçılar neden hasta biliyor musunuz?
➖ Sizin yüzünüzden!
⚫️ İnsanlar neden ölüyor biliyor musunuz ?
➖ Sizin yüzünüzden !
⚫️ Yeter artık oturun evinizde !
⚫️ Sizlere karşı artık sabırımız kalmamıştır, hem de HİÇ haberiniz ola!!!!
Kartal Harman'dan olay yazı...Ne istersiniz ? Size koyu koyu sövelim mi ?
Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sokağa çıkma yasağına uymayanlara ateş püskürdü.
⚫️ Vay hasba çıkarın artık be !
Bu yaziyi okuyan herkes korkudan tirsip artik evden cikmaz