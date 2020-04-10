Kartal Harman'dan Olay yazı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman çok sert bir yazı kaleme aldı.

Harman, Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı? Diye sordu.

İşte Harman’ın o yazısı;

Riverside Hotel’de 2 POZİTİF VAKA

Karantina oteli olarak kullanılan ve İngiltere’den gelen öğrencilerin yerleştirildiği Riverside otelde çalışan 2 yabancı uyruklunun PCR testleri POZİTİF çıktı.

Şimdi durumun VEHAMETİ daha da ortaya çıkıyor

Hani Riverside da kalan öğrencilere yapılan testler NEGATİF’di.

Eğer o testler NEGATİFSE, bu çalışanlar VİRÜSÜ kimden KAPTI

İlk günden beridir yırtınıyoruz ama belli ki anlatamadık❗️

Hızlı testte IgM ( + ) pozitif ve IgG ( - ) negatif çıkan birinin PCR sonucunun yanıltıcı olabileceği ve PCR’ın ( false negative) yani PCR’ın yanlış negatif sonucu verebileceği gerçeği ile sanırım yavaş yavaş yüzleşmeye başlıyoruz

Çünkü negatif diye diye herkesi evlerine gönderdik.

Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu konunun bilirkişileri olan DOKTORLARDAN edindiğim bilgiler doğru DEĞİLDİR ve YANILIRIZ.

Aksi halde bugüne kadar yapılan ikiyüz bilmem kaç test ve 1 pozitif vaka gibi sonuçların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır.

Tıpkı 7 Nisan’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve “Riverside otel’de karantina altına alınan öğrencilerin test sonuçlarının NEGATİF çıktığı” açıklaması gibi.

Son kez soralım:

Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı⁉

Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı⁉

Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu

Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu konunun bilirkişileri olan DOKTORLARDAN edindiğim bilgiler doğru DEĞİLDİR ve YANILIRIZ

Hal böylesiyse ki, böyle Riverside konusunda ‘patlayacağız

İlk günden beridir yırtınıyoruz ama belli ki anlatamadık

Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu konunun bilirkişileri olan DOKTORLARDAN edindiğim bilgiler doğru DEĞİLDİR ve YANILIRIZ

Aksi halde bugüne kadar yapılan ikiyüz bilmem kaç test ve 1 pozitif vaka gibi sonuçların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır

Tıpkı 7 Nisan’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve “Riverside otel’de karantina altına alınan öğrencilerin test sonuçlarının NEGATİF çıktığı” açıklaması gibi

Son kez soralım:

Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı⁉