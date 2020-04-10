Kartal Harman'dan Olay yazı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman çok sert bir yazı kaleme aldı.
Harman, Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı? Diye sordu.
İşte Harman’ın o yazısı;
Riverside Hotel’de 2 POZİTİF VAKA
Karantina oteli olarak kullanılan ve İngiltere’den gelen öğrencilerin yerleştirildiği Riverside otelde çalışan 2 yabancı uyruklunun PCR testleri POZİTİF çıktı.
Şimdi durumun VEHAMETİ daha da ortaya çıkıyor
Hani Riverside da kalan öğrencilere yapılan testler NEGATİF’di.
Eğer o testler NEGATİFSE, bu çalışanlar VİRÜSÜ kimden KAPTI
İlk günden beridir yırtınıyoruz ama belli ki anlatamadık❗️
Hızlı testte IgM ( + ) pozitif ve IgG ( - ) negatif çıkan birinin PCR sonucunun yanıltıcı olabileceği ve PCR’ın ( false negative) yani PCR’ın yanlış negatif sonucu verebileceği gerçeği ile sanırım yavaş yavaş yüzleşmeye başlıyoruz
Çünkü negatif diye diye herkesi evlerine gönderdik.
Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu konunun bilirkişileri olan DOKTORLARDAN edindiğim bilgiler doğru DEĞİLDİR ve YANILIRIZ.
Aksi halde bugüne kadar yapılan ikiyüz bilmem kaç test ve 1 pozitif vaka gibi sonuçların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır.
Tıpkı 7 Nisan’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve “Riverside otel’de karantina altına alınan öğrencilerin test sonuçlarının NEGATİF çıktığı” açıklaması gibi.
Son kez soralım:
Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı⁉
Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı⁉
Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu
Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu konunun bilirkişileri olan DOKTORLARDAN edindiğim bilgiler doğru DEĞİLDİR ve YANILIRIZ
Hal böylesiyse ki, böyle Riverside konusunda ‘patlayacağız
İlk günden beridir yırtınıyoruz ama belli ki anlatamadık
Umarım araştırma yaptığım ve bilimsel makalelerin yayınlandığı dergiler ve bu konunun bilirkişileri olan DOKTORLARDAN edindiğim bilgiler doğru DEĞİLDİR ve YANILIRIZ
Aksi halde bugüne kadar yapılan ikiyüz bilmem kaç test ve 1 pozitif vaka gibi sonuçların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır
Tıpkı 7 Nisan’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve “Riverside otel’de karantina altına alınan öğrencilerin test sonuçlarının NEGATİF çıktığı” açıklaması gibi
Son kez soralım:
Riverside daki testler NEGATİFSE, Riverside çalışanları bu VİRÜSÜ kimden kaptı⁉