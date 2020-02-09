Kartal Harman'dan Olay Sözler: Tebrikler Sayın Akıncı !

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman yazdığı son yazı ile Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yaşanan gerilimi farklı bir bakış açısı ile değerlendirdi. Harman yaptığı sosyal medya hesabından paylaşımda şöyle dedi;

Tebrikler Sayın Akıncı !

Cumhurbaşkanı Akıncı ile olan görüş farklılıklarımı yazmama gerek yok. Yıllardır yazıyorum zaten.

Kıbrıs konusuna bakışımızdan tutunda Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimize kadar uyuşan pek bir yanımız yok!

Lakin buradaki konu da bu değil zaten.

Akıncı tutmuş bir kere bu işin nabzını, istediğinde sıkıyor damarın kan geçeceği en hassas noktayı ve nabzı ya yavaşlatıyor yada artırıyor!

Buradaki esas olan nokta, Türkiye’nin bazı politikacılarını da ‘parmağında oynatmak’ suretiyle kendi siyasetine ‘yön verip’ kaybettiği oylarını istediği şekilde toparlamak.

Hakkını teslim edelim ki, bugüne kadar bunu çok iyi başarıdı ve başarıyor da!

Türkiye deki siyasetçiler şunu çok iyi öğrenmeli ve bilmelidir ki, siz her kimin aleyhine açıklama yapar ve saldırıda bulunursanız, o kişi yada kişilere Kıbrıs Türk Halkı tarafından sahip çıkıyor!

Bunu bilmem kaçıncı kez olmuş halen tecrübe edememişseniz vay halinize !

Akıncı da bunu çok iyi gördüğü için yazıp oynuyor.

Sizler de onun yazdığı oyuna gönüllü olarak balıklama atlıyor ve ‘figüran’ oluyorsunuz.

2 sene önce ‘sığınacak tek liman Türkiye’ diyen Akıncı, seçime 2 ay kala bu açıklamaları yapıyorsa, siz politikacıların, onun bu oyununu görmesi ve yapılan bu açıklamaya cevap dahi vermemesi gerekiyordu!

Yahu hiç mi göremiyor ve okuyamıyorsunuz bazı şeyleri ?

Akıncı 1 hafta önce hukuk bürosu kuruyor, güya kendisine karşı sosyal medyadan ‘linç girişimi’ engellensin diye. Belli ki tepki çekecek bir açıklama yapacak adam gözünüze soka soka bunu yapıyor ve 1 hafta sonrada ‘bam telinize’ basıyor !

Ne tesadüf değil mi ?

Allah aşkına parmakta oynatılıyorsunuz ve farkında değilsiniz.

Yada farkındasınız ve ters köşe yapıp Akıncı’ya çalışıyorsunuz !

Dedim ya ‘sazanlık’ başka birşey ve bizim ‘sazanlar’ daha oltanın ‘gancası’ denize düşmeden yapışıyorlar üzerine !

Eh, sen sazan olursan, oltaya gelmeye de mahkum olursun işte böyle!

Dedim ya tebrikler Sayın Akıncı!

İyi oyun, iyi kurgu, ve iyi senaryo.

Pek tabii ki, bir tebrik de her defasında aynı kurguya ve aynı oyuna teslim olan ve de aynı filmi görmekten sıkılmayıp aynı rolü üstlenen ‘ ‘figüranlara!’

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2020, 18:54