Kartal Harman'dan olay Covid-19 paylaşımı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medyadan olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Harman açıklamasında şöyle dedi;
⚫️ Saklamakla bir yere varamazsınız !!!
➖ Karaoğlanoğlu ilkokulunda bir öğretmenin anneannesi POZİTİF çıkıyor.
➖Ardından öğretmen kişinin annesi de POZİTİF çıkıyor!
➖ Ve hemen sonrasında da öğretmen kişinin babası da POZİTİF çıkıyor!
➖ Tüm bunların ardından öğretmen kişi karantinaya alınıyor!
➖ Okuldaki diğer öğretmenler bu durumdan yana duydukları tedirginliği ve sıkıntıları okul müdürüne aktarıyor ve aldıkları cevap şu.
➖ “Konu velilere bildirilmemeli ve duyurulmamalı bakanlık böyle istiyor”
➖ Aferin size gizlediniz ve sakladınız öyle mi ?
➖ Peki, şimdi karantinadaki öğretmende POZİTİF oldu !
➖ Şimdi ne yapacaksınız ?
➖ Yoksa ben bu olayı yazdım ve ortaya koydum diye bana ‘yalan haber’ yapıyor mu diyeceksiniz.
➖ Hele öyle bir şey yapın gün gün tarih tarih tüm bilgileri yazacağım.
➖ Artık yeter!
➖ Hangi çağdayız ve siz neyi kimden saklıyor ve gizliyorsunuz?
➖ Salgın tam da bu tarz davranışlar yüzünden tekrardan hortlamıştır !
➖ Evet soruyorum size karantinaya alınan Öğretmen kişi de POZİTİF oldu şimdi ne yapacaksınız ?
Haklısınız ama bence virüs en çok Rum tarafına gidip daha çok para için çalışmakta olanlardan geldi. Kimi işsizliği göze alıp gitmedi sağlığı için ve kimse açlıktan ölmedi ama kimi kendi ve toplum sagligini hiçe saydı ve ruma gitmeye çalışmaya devam etti . Bu tarafta extraya gidip rumdan bir tık daha az maaş alabilirlerdi ama toplum sağlığı bozulmadı en büyük suçlu da gitmelerine izin verende