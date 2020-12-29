Kartal Harman'dan olay Covid-19 paylaşımı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medyadan olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Harman açıklamasında şöyle dedi;

⚫️ Saklamakla bir yere varamazsınız !!!

➖ Karaoğlanoğlu ilkokulunda bir öğretmenin anneannesi POZİTİF çıkıyor.

➖Ardından öğretmen kişinin annesi de POZİTİF çıkıyor!

➖ Ve hemen sonrasında da öğretmen kişinin babası da POZİTİF çıkıyor!

➖ Tüm bunların ardından öğretmen kişi karantinaya alınıyor!

➖ Okuldaki diğer öğretmenler bu durumdan yana duydukları tedirginliği ve sıkıntıları okul müdürüne aktarıyor ve aldıkları cevap şu.

➖ “Konu velilere bildirilmemeli ve duyurulmamalı bakanlık böyle istiyor”

➖ Aferin size gizlediniz ve sakladınız öyle mi ?

➖ Peki, şimdi karantinadaki öğretmende POZİTİF oldu !

➖ Şimdi ne yapacaksınız ?

➖ Yoksa ben bu olayı yazdım ve ortaya koydum diye bana ‘yalan haber’ yapıyor mu diyeceksiniz.

➖ Hele öyle bir şey yapın gün gün tarih tarih tüm bilgileri yazacağım.

➖ Artık yeter!

➖ Hangi çağdayız ve siz neyi kimden saklıyor ve gizliyorsunuz?

➖ Salgın tam da bu tarz davranışlar yüzünden tekrardan hortlamıştır !

➖ Evet soruyorum size karantinaya alınan Öğretmen kişi de POZİTİF oldu şimdi ne yapacaksınız ?

