Kartal Harman'dan Günün Eleştirisi

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman günün yazısında kurallara uymayanları eleştirdi.

Basacaksınız bize CEZAYI sözleri ile yazısına başlayan Harman, biz vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyor muyuz? Diye sordu.

Harman’ın yazısı şöyle;

BASACAKSINIZ BİZE CEZAYI!

Her konuda hükümeti eleştiriyoruz peki biz ne yapıyoruz?

Geçelim hükümetin doğru adım atar yanlış adım atar noktasını.

Biz vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyor muyuz?

Tabii ki HAYIR!

Açıldığımız günden beridir, ne sosyal mesafe kurallarına nede maske takmaya halkın %10’u bile riayet göstermemiştir!

Kafelerde, Restorantlarda, eğlence mekanlarında, plajlarda herkes ‘omuz-omuza’!

Peki burada da mı suç hükümette?

HAYIR!

Suç tamamen bizde, biz halktadır!

Şimdi bize ne mi yapmak lazım?

Basacaksınız bize CEZAYI!

Kusura bakmayın ama, bizim toplumumuzda CAHİL bol ve biz ‘lütfen’den’ anlamıyoruz!

İvedilikle “maskesiz sokağa çıkana 1000TL CEZA kesilecek” diye bir karar alınmalıdır ve bu karar da ‘çatır-çatır’ uygulanmalıdır!

1000 TL cezayı yiyince bakalım bir daha maskesiz sokağa çıkar mıyız? Yoksa yatağa bile maskeyle mi gireriz!!!