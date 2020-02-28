Kartal Harman'dan Başbakana Eleştiri

Hiçbir şeyi doğru YAPMIYORSUNUZ

Bu ülkenin Devlet hastanesinde yangın çıktı.

İnsanlarımız öldü

Ve siz hükümet olarak çıkıp basın açıklamasını bir özel hastanede yapıyorsunuz.

Yanlış üzerine yanlış yapıyorsunuz

Yapılması gereken ne miydi?

Yapılması gereken, bu ülkenin 1956 yılında kurulan ve tabipler birliği denilen bir yapı var

Siz çıkmış bir özel hastanede basın açıklaması yapıyorsunuz.

Siz devletseniz, devlet gibi hareket etmelisiniz

Sahi açıklama yapılırken Nalbantoğlu Baş Hekimi ve Sağlık Bakanı neredeydi?

Hükümet olarak oraya gidersiniz, ve başta Nalbantoğlu’nun baş hekimi olmak üzere Mağusa hastanesi, ve bize kapılarını açan tüm özel hastanelerin baş heklerini oraya çağırırsınız ve tabi ki, Sağlık Bakanını da yanınıza alır ve bu şekilde bir açıklama yapar