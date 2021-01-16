Kartal Harman'dan Bakanlar Kurulu'na önemli hatırlatma

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümeti uyardı... Harman paylaşımında şöyle dedi;

⚫️ Bakanlar kurulundaki bakanlarımıza bir hatırlatma!

➖ Evet sağlığımız bizim için her şeyden önemli!

➖ Ve evet kapanmamız gerekiyorsa da kapanalım!

➖ Ancak, kapanma kararı vereceksiniz, bu ülkede sadece MEMURLARIN yaşamadığını ve ÖZEL SEKTÖR çalışanlarının da olduğunu UNUTMADAN bu kararı almanızı sizlerden rica ederiz!

➖ Kapanacaksak özel sektöre maaş katkısının nasıl yapılacağını umarım ayarlamış ve gereken bütçeyi de yaratmışsınızdır!

➖ Buralardan kapanalım diyen arkadaşlara da biraz empati yapmaları gerektiğini hatırlatma ihtiyacı duyuyorum çünkü, bu iş öyle kapanalım demekle olmuyor!

➖ Kimsenin kimsenin halini bildiği yok! Halinden anladığı hiç yok! Hele ki, esnafın halini bilen ve anlayan hiç yok!

➖ O yüzdendir ki, kapanılacaksa tüm bu insanlarımıza yapılacak olan katkılar öncelikli olarak ayarlanmalıdır ki, hem sağlığımızı hemde ekonomimizi birlikte götürebilelim!

➖Demem odur ki, gereken finansman sağlanmadığı müddetçe ‘kapanalım’ demek, ‘bekara karı boşamak’ atasözü ile eşdeğerdir....