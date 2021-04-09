Kartal Harman'dan Bakanlar Kurulu kararlarına bomba yorum

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Bakanlar Kurulu kararlarını sosyal medya hesabından yorumladı.
Harman köşesinde şöyle dedi;
⚫ Bu pazar sokağa ÇIKMA planım;
➖ ilk önce Mağusadaki nöbetçi eczaneye gideceğim,
➖ Sonra Güzelyurt’ta benzin alacağım;
➖ Lefkoşa’dan ekmek almam gerekiyor onu da hallettikten sonra,
➖ Girne’ye geri dönerim ama, benzin azalmış olur o yüzden tekrar bir Lefkoşa yapıp ordan tekrar benzin alıp,
➖ Ver elini Lefke çünkü benim Panadol bir tek Lefke’deki nöbetçi eczanede varmış,
➖ Ordan da bir Dereboyu turu atıp Lefke’deki eczaneden almayı unuttuğum göz damlamı alıp Girne’ye döneceğim.
➖ Yani pazarları bu sokağa ÇIKAMA yasağı da olmasa hiç dolaşamayacağız vallahi,
➖ İyi ki var