Kartal Harman'dan Bakanlar Kurulu kararlarına bomba yorum

Kartal Harman'dan Bakanlar Kurulu kararlarına bomba yorum
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Bakanlar Kurulu kararlarını sosyal medya hesabından yorumladı.

Harman köşesinde şöyle dedi;

⚫ Bu pazar sokağa ÇIKMA planım; 
➖ ilk önce Mağusadaki nöbetçi eczaneye gideceğim, 
➖ Sonra Güzelyurt’ta benzin alacağım; 
➖ Lefkoşa’dan ekmek almam gerekiyor onu da hallettikten sonra, 
➖ Girne’ye geri dönerim ama, benzin azalmış olur o yüzden tekrar bir Lefkoşa yapıp ordan tekrar benzin alıp,
➖ Ver elini Lefke çünkü benim Panadol bir tek Lefke’deki nöbetçi eczanede varmış, 
➖ Ordan da bir Dereboyu turu atıp Lefke’deki eczaneden almayı unuttuğum göz damlamı alıp Girne’ye döneceğim. 
➖ Yani pazarları bu sokağa ÇIKAMA yasağı da olmasa hiç dolaşamayacağız vallahi, 
➖ İyi ki var

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