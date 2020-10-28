Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Harman mesajında şöyle dedi;
Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
Kartal Harman'dan 29 Ekim Mesajı
Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
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