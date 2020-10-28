Kartal Harman'dan 29 Ekim Mesajı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harman mesajında şöyle dedi;

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 23:57