Karşılarına Covid-19 değil Polis çıktı

Mağusa’da “İnternet cafe ve kontörlü telefon görüşmesi” izni ile işletilen bir internet kafede polisin düzenlediği baskınla yasa dışı kumar oynatıldığı ortaya çıktı.

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından internet kafeye düzenlenen operasyonda, internet kafenin kısmında yasa dışı kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine isimlerinin baş harfleri G.H, M.D, İ.K ve M.Y olan 4 kişi masadaki fişlerle pokerize oynarken, baş harfleri S.B, T.K, M.A ve B.E olan 4 kişi de para karşılığı fişlerle okey oynarken suçüstü tespit edildi.

Polis, pokerize ve okey oynayan 8 kişi ile internet kafe işletmecisi R.Ç hakkında yasal işlem başlattı.

Kıbrıs Postası