KARŞI ŞERİDE GEÇİP PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI

KARŞI ŞERİDE GEÇİP PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI
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 Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin açıklamasına göre, Abdullahi Bashir Bakarı (E-25), saat 13.15 sıralarında yönetimindeki ZRB 496 plakalı araçla Abdi İpekçi Caddesi üzerinde doğu istikametine süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’ne dönüşe geçmeye çalışırken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı seride geçmesi sonucunda, otobüs durağında duran Zeki Kayabaşı (E-61) yönetimindeki THU 455 plakalı minibüse çarptı.

Soruşturma devam ediyor.

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