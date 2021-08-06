Karpaz’daki köpükler deniz salyası değil

Biyologlar Derneği, Karpaz kıyılarında görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri oluşumlar hakkında açıklama yaptı. DAÜ Deniz Biyoloğu Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek’in görüşlerine yer verilen açıklamada, denizde görülen köpüklerin deniz salyası olmadığı ifade edildi.

Açıklamada deniz salyası oluşması için 3 etken olduğu ancak bunların ikisinin oluşmadığından köpüklerin müsilaj olmadığı belirtildi.

Biyologlar Derneği’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Marmara Denizi sahillerinde deniz salyası (müsilaj) tehlikesi devam ederken, geçtiğimiz hafta Karpaz kıyılarında görülen deniz salyası benzeri oluşumlar vatandaşlarımızı tedirgin etmiştir.

Fotoğraflarla bize ulaştırılan ihbar şeklindeki görüntüleri yerinde inceledikten sonra DAÜ Deniz Biyoloğu Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile söz konusu oluşum hakkında görüştük ve bilgi aldık.

Uzmanımız bu oluşumun deniz salyası olmadığı konusunda bizi rahatlatan bir açıklamanın ardından oluşumu şöyle açıklamıştır:

Deniz yüzeyinde yaşayan mikroskobik canlılar olan planktonlar dalgaların etkisiyle parçalanarak suda çözünmeyen organik kimyasallar (protein, yağ, lignin) açığa çıkarırlar. Açığa çıkan bu kimyasallar suyun yüzey gerginliği aracılığıyla birbirine yapışarak içlerinde hava hapseden baloncuklara dönüşürler. Bu oluşum sonucu denizlerde köpük meydana gelir.

Eğer köpükler deniz yosununun zarar verici biçimde aniden artması sebebiyle oluşmuşsa köpükle doğrudan temas veya köpükten çıkan damlacıkların solunması, cilt tahrişlerine veya solunumla ilgili rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir.

Denizdeki köpüklenmeye karşılık müsilajın ortaya çıkabilmesi için üç tane temel şart bulunmalıdır. Bunlar; bölgenin kanalizasyon suyuyla kirlenmesi (fosfor seviyesinin artması planktonların aşırı artmasına sebep olmaktadır), deniz suyunun durgun olması (söz konusu oluşum sadece dalgalı denizde görülmüştür) ve deniz suyu sıcaklığının artması (Akdeniz’imiz ne yazık ki ısınmaktadır).

Söz konusu kıyılarda yukarıda belirtilen şartların ilk ikisi mevcut olmadığından müsilaj oluşumu söz konusu değildir.

Gözlemledikleri çevre sorunlarını bize ileten duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlıklı bir çevre dileriz”.