Karpaz Ronnas sahilinde, bugün sahil temizleme etkinliği düzenleniyor

Karpaz Ronnas sahilinde, bugün sahil temizleme etkinliği düzenleniyor
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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Karpaz Ronnas sahilinde, sahil temizleme etkinliği düzenleniyor…

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, bugün saat 16.00’da, farkındalık yaratılması amacıyla, Kaplumbağa Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) ve Karpaz bölgesi öğretmenlerin düzenleyeceği sahil temizleme etkinliği gerçekleştiriliyor.

Özel Çevre Koruma alanı olan ve özellikle deniz kaplumbağalarının ülkemizdeki en önemli üreme merkezi halinde olan Karpaz Ronnas sahillerinde düzenlenecek olan sahil temizliği etkinliğine, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’de katılacak.

Etkinlikte ayrıca Bakan Üstel, etkinliği düzenleyen ve katkı koyanlara teşekkür sertifikası takdiminde bulunacak.

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YORUMLAR
Nevzat Hassan
Nevzat Hassan - 18 dakika Önce

I wish Northern Cyprus tourism board successful business.

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