Karpaz Eşekleri Yeni Yerlerine Taşındı

Karpaz Eşekleri Yeni Yerlerine Taşındı
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Dipkarpaz’ın simgesi olan eşekler, Zaferburnu’nda bulunan eşek koruma alanına taşınıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, başı boş eşeklerin trafik kazalarına ve ekinlere zarar verdiğine dikkat çekerek koruma alanlarında olmalarının daha iyi olacağını ifade etti.

Dursun Çebi’nin açıklaması şöyle:

Dipkarpaz için yıllardır büyük sorun teşkil eden ölümcül  trafik kazalara sebep, köylülerimizin ekili arazilere zarar veren eşekler  Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Dipkarpaz Çevre Dairesi personelleri tarafından, Zaferburnu’nda bulunan Eşek koruma alanı içerisine taşınıp,  bakım ve idameleri yapılıyor.

Mevcut proje geliştirilip,  bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde geliştirilmeli. Bu projenin hayata geçirilmesinde beldemize yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen  Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği’ne, eski Turizm ve Çevre Bakanı sayın Fikri Ataoğlu’na, şuan ki Turizm ve Çevre Bakanımız sayın Ünal Üstel' e teşekkür ederiz.

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