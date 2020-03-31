Karpaz'daki belediyelere kesinti yapılmaması talep edilecek

Karpaz Koordinasyon Komitesi, 'karantina sınırı' olarak nitelenen Ziyamet köyü girişinde, son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Komite Başkanı Kemal Deniz Dana, bölgeye girişlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'na teşekkürlerini ileten Dana, "Bakanlık, bizlerle çok güzel bir diyalog köprüsü kurdu. Doktor ihtiyacımız için görevlendirme yapıldı ve eksiklik giderildi" dedi.

Başbakan Ersin Tatar ve hükümetin, komitenin taleplerini derhal değerlendirmeye aldığını belirten Dana, "merkezi hükümete bu bağlamda teşekkürlerimizi iletmek isterim" diyerek, bugün de bir dizi kararlar aldıklarını ve değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na gönderileceğini ifade etti.

Bugün yapılacak önerilerden söz eden Dana, "Belediyelere yapılan yüzde 25'lik kesintinin, Karpaz bölgesindeki belediyelere yapılmamasını talep edeceğiz" dedi.

Dana, "tam sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar" sorusuna ise "Daha çok erken, 7 gün bittikten sonra değerlendirilecek" şeklinde yanıt verdi.

Kıbrıs Postası