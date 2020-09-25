Karpaz'da yarın yağmur var

Karpaz'da yarın yağmur var
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Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke 26 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak, yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı zamanla az bulutlu, Karpaz bölgesi öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.   

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37  ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın zaman zaman kuvvetli esecek.

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