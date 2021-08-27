Karel, Gözyaşları Ve Feryatlarla Uğurlandı

Ölümü ile ülkeyi yasa boğan, derin yaralar bırakan 5 yaşındaki Karel Taşkentli, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Ölümü ile ülkeyi yasa boğan, derin yaralar bırakan 5 yaşındaki Karel Taşkentli, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Taşkentli için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde minik Karel’in ailesi ve sevenlerinin feryatları yürekleri dağladı.
Acılı aile güçlükle ayakta durabildi, gözyaşları bir an olsun dinmedi.
Kazada yaralanan Karel'in annesi Gözde Taşkentli oğlunun tabutuna sarıldı, bir an olsun bırakmak istemedi.
Cenaze töreninde sağlık ekipleri de hazır bekledi.