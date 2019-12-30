Kardeşinin kimliğiyle KKTC'ye girdi

Ercan Havalimanı’nda görevli memura kardeşine ait kimlik kartının vererek, KKTC’ye girmek isterken tutuklanan A.Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının 2005 yılına ait 2.394 TL vize borcunu

ödemeyerek, kardeşinin TC kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırıp, 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Ercan Havalimanı’nda görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Aralık 2019 tarihinde Beyarmudu’nda tespit edildiğini ve gönüllü ifade verdiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini belirterek, iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.