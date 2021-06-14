Karayeğen hayata tutunamadı

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Karayeğen hayata tutunamadı
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Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 3 Haziran tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre Ali Sinan Karayeğen bugün hayatını kaybetti.

Polis, dikkatsizce çembere giriş yapan NE547 plakalı motosiklet sürücüsü 81 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen’in, 44 yaşındaki Cengiz Tutkun yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarptığını açıklamıştı.

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