Kararlar yarın 14.00'te açıklanacak!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere bugün toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler üreterek, Başbakan Sayın Ersan Saner’e iletti. Üst Komite'nin önerdiği kararların Başbakan Ersan Saner ve bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Üst Komite kararlarının yarın resmi gazetede yayınlanacağı bildirildi. Başbakan Ersan Saner'in, yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basında toplantısında hükümetin 5 ilçede ( Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacağı ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacağı aktarıldı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın, Başbakan Ersan Saner ve bakanların toplantısının sona ermesi ve açıklama yapılmamasını eleştirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama dikkat çekti...