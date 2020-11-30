Karar günü, saatler kaldı! Yeni yasaklar ne olacak?
Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken, gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabilir. İşte masadaki yeni tedbirler...
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