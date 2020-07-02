Karantinadakiler sokakta, halk tedirgin!

Bugün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları ile Ercan Havalimanı'na gelen yolcular, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda karantina otellerine götürüldü. Gelen kafileden bir grup ise Karaoğlanoğlu'nda hizmet veren Top Set otel'de gözetim altına alındı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi'ne ulaşan bölge sakinleri karantinaya alınmak için otele gelenlerden bazılarının taksilerle şehrin içerisine dağıldığını iddia etti. Bazı yolcuların ise marketten alışveriş yaptığı ileri sürüldü. Karaoğlanoğlu'nun merkeze yakın olması nedeniyle Girne halkı büyük tedirginlik yaşıyor. Ayrıca otelde hizmet veren personelin de hiçbir güvenlik önlemi almadığı ayrıca bakanlıktan bir yetkilinin bulunmadığı da iddialar arasında.