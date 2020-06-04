Karantinadaki bir erkek şahsın hızlı testi pozitif, PCR’ı negatif çıktı

Karantinadaki bir erkek şahsın hızlı testi pozitif, PCR’ı negatif çıktı
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Girne’da karantinada olan 25 yaşındaki bir erkek şahsa yapılan COVİD-19 hızlı testi pozitif çıkmasının ardından yapılan PCR test negatif çıktı.

21 Mayıs tarihinde cenaze, sağlık nedeniyle yurt dışında olanlara tanınan dönüş hakkı kapsamında Larnaka’dan adaya giriş yapan ve ardından Girne’de 14 günlük karantina sürecine giren şahsın 13’üncü gününde yapılan hızlı testin pozitif çıkmasının ardından PCR testi yapıldı.

Şahsın PCR test sonucu negatif çıktı.

Bilindiği üzere KKTC'de 18 Nisan 2020 tarihinden itibaren pozitif Covid-19 vakasına rastlanmıyor. 

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