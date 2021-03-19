‘Karantinada tecavüz’ zanlısı, yargılanıncaya dek cezaevine!

Karantina oteli olarak hizmet veren River Side Otel’de meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis karakolunda görevli polis çavuşu, zanlı A.E.’nin 27 Şubat 2021 tarihinde şuan karantina oteli olarak hizmet vermekte olan otele ait oda içerisinde, karantinada bulunan zanlının adaya birlikte geldiği ve başka bir odada karantinada bulunan M.D’ye cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesi ile hakkında şikâyet yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı A.E’nin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yapılan soruşturma neticesinde doktor kontrolünden geçirildikleri ve müştekide cinsel ilişkiye bağlı ekimozları olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkeye çalışma ön izni ile getirildiğini ancak iptal olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davalarında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

kaynak: Yenidüzen