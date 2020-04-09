Karantina yurduna sevk edildiler

İngiltere’de mahsur kalan öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı ülkeye getirmek için düzenlenen ikinci charter uçuş seferi de gerçekleştirildi. 00.45’te Ercan Havalimanı’na inmesi beklenen tailwind havayolarına ait uçak rötarlı olarak 02.20 sıralarında Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

168 öğrenci ve vatandaşımızı İngiltere’den ülkeye taşıyan uçak kısa bir süre önce Ercan Havalimanı’na iniş yaparken, 168 kişi işlemlerin ardından otobüslerle 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Güzelyurt’taki KYK yurduna sevk edilecekler.

İlk günden beridir yurt dışından tahliye edilen vatandaşların karantina otellerine sevk işlemlerini gerçekleştiren Debreli Turizm direktörü Salahi Debreli, uzun saatler süren yolculuğun ardından ülkemize gelen vatandaşlarımıza sandviç ve meyve suyu ikramı yapıldığını ifade etti.

Kıbrıs haberci