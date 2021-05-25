Karantina Otellerinde Sadece Pozitif Vakalar Kalacak

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’e yaptığı açıklama ile karantina otellerinde sadece Koronavirüs pozitif kişilerin kalacağını duyurdu.

Saner, dünden itibaren karantina koşullarını elektronik bileklikle gerçekleştirmeye başladıklarını ifade ederek, yurt dışından gelen herkesin elektronik bileklikle evlerinde karantinaya girmeye başladıklarını belirtti.

Başbakan Saner, Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanmasının ardından ekonominin canlanması kapsamında yeni açılımlar yaptıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan kararlara işaret etti.

Kapalı devre turizm kapsamında charter seferlerin sayısını 4’ten 10’a yükselttiklerinin de altını çizen Saner, sadece kapalı devre turizm için gelecek olan özel jetlerin de serbest bırakıldığını belirtti; “10 Haziran itibariyle de ‘çift aşılı çift PCR’lı ve antikor üretmiş olan kişilerin ülkemize gelmesi için DSÖ’nün yapmış olduğu renk skalasına göre 'kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil' olmak üzere ülkemizi nasıl ziyaret edebilecekleri konusunda her türlü karar üretildi. Sağlık Bakanlığı ile tarihin 10’undan 3’üne çekmek için sıkı bir çalışma içerisindeyiz…” dedi.

Ersan Saner, çift aşılı olarak ülkeye gelecek olan kişilerin nasıl tanınacağı yönünde bir karekod okuma sistemi ile Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Merkezi’nin sıkı bir çalışma içerisinde olunduğuna da işaret etti ve saat 11.00’de bir toplantılarının olduğunu dile getirdi.

"BU KONU TAMAMEN SİYASİDİR, BİZİM İÇİN BİR SIKINTI YOKTUR"

Güney Kıbrıs ile geçiş kapılarının açılmasının ise karekod okuma noktasında bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Ersan Saner, bunun haricinde bir sıkıntı olmadığını aktardı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde kırmızı grupta olan ülkelerin sadece iş için gidip gelecekleri konusunda Güney ile bir anlaşmazlık yaşandığını da aktaran Başbakan Saner, “Onun dışında anlaşamadıkları bir konu yok. Bu konu tamamen siyasidir. Bizim için bir sıkıntı yoktur” diye konuştu