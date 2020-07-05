Karadan denizden her yerden geliyorlar

Jet Ski ile adamıza kaçak yollardan gelen kişinin yakalanması henüz hafızalarımızdayken dün bir kişi daha kayıt dışı olduğu tespit edilerek tutuklandı.

23 yaşındaki H.H.H’nin nereden ve nasıl girdiği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgi şöyle:

04.07.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da tespit edilen H.H.H.’nin (E-23) yapılan sorgulamasında, 03.07.2020 tarihinde tespit edilemeyen bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.