Karaağaç'ta kayıp şehit Cengiz Ratip büstü açılışı gerçekleştirildi

1931 Karaağaç doğumlu olan ve 1961’de Türk Cemaat Meclisi üyesi seçilen, 1964’te, Erenköy’deki mücahitlerin, esir düşen komutanlarını kurtarmak amacıyla rehin aldıkları iki otobüs sivil Rumun serbest bırakılmasına aracılık etmiş ve ancak iki gün sonra Rumların Türk evlerini yıktığı haberi üzerine gittiği Poli çarşısında, diğer bir varoluş mücadelesi kahramanı öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte vurularak katledilen kayıp şehit Cengiz Ratip büstü açılışı Karaağaç'ta gerçekleştirildi...

Esentepe Belediyesi’ne bağlı Karaağaç köyü ilkokul binasında Türk Cemaat Meclisi üyesi, kayıp şehit milletvekili Cengiz Ratip büstü açılışı gerçekleştirildi. Ardından ise Esentepe Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı işbirliği ile kurulan Karaağaç Kültür Sanat Merkezi, Çini, Seramik ve Taş Oyma Atölyesi törenle açıldı.

Törene, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) İşaret Dili Eğitmeni Dr. Aslı Önay Akçay işaret dili katkı koydu.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, TİKA temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, merhum Cengiz Ratip’in ailesi, bazı milletvekilleri ve bölge halkı katıldı.

Törende sırasıyla, şehitlerin anısına saygı duruşu gerçekleşti, açılış konuşmaları yapıldı, Belediye Başkanı Erdoğan tarafından katkı koyanlara atölyede üretilen plaketler takdim edildi ve atölye katılımcısı bölge kadınları tarafından yapılan diğer eserler gezildi.

HAYRİYE CENGİZ GÖKERİ: “EN BÜYÜK ARZUM NAAŞININ BULUNARAK KKTC’YE GETİRİLMESİ”

Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri, törende yaptığı konuşmada, babasının yaşamı hakkında bilgiler paylaşarak, babasının yardımsever, dürüst ve bölgesinde Türk-Rum ayırt etmeksizin herkesin imdadına koşan biri olduğunu kaydetti.

Ardından Ratip’in eşi Hayriye Cengiz Gökeri eşine hitaben bir konuşma yaptı.

Hayriye Gökeri,”Sen bana her zaman çocuklarımı büyütüp kendilerini kurtarmadan ölürsem gözlerim arkada kalacak derdin. Fakat toprağında rahat uyu, çünkü çocuklarımızı çok güzel yetiştirdim” ifadeleri kullandı.

En büyük arzusunun, “Ratip’in naaşının bulunarak KKTC’ye getirilmesi ve Türk şehitliğine defnedilmesi” olduğunu vurgulayan Hayriye Gökeri, “Ben 94 yaşındayım ama herşeyin farkındayım” dedi.

TATAR: “BİZ POLİLİLER BU ACIYI HEP YÜREĞİMİZDE TAŞIDIK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün çok mücadeleler verdiğini, acılar yaşadığını ve bu acı hatıraları gelecek kuşaklara aktarmaya devam ettiklerini belirterek, "Cengiz Ratip, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir milletvekiliydi. Bir milletvekili bu şekilde katlediliyor ve sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yönetenler, onun naaşını bile bulup ailesine teslim etmekten aciz” dedi.

“Biz Polililer bu acıyı hep yüreğimizde taşıdık” diye konuşan Tatar, mücadeleye devam ettiklerini, bu mücadelenin bir insanlık mücadelesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ta iki eşit halkın var olduğu noktasında ortaya koyulan yeni iradenin kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, “Artık federasyon defteri kapanmıştır, Türkiye'nin de desteğiyle, Kıbrıs’ta iki ayrı bağımsız, egemen devletin olduğunu bütün dünyaya haykırmış bulunuyoruz. Bu haykırışımız tüm şehitlerimiz adına, tüm kayıplarımız adına ve milletvekili Cengiz Ratip adınadır " diye konuştu.

“Yaşanılan acılar, kayıplar boşa gitmemiştir çünkü bu acı ve kayıplardan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün vardır, var olacaktır” ifadelerini kullanan Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Büyükelçi’nin de dediği gibi bazılarının ısrarla ve inatla 63-74 yılları arasında yaşananları unutmaları ve unutturmaya çalışmaları beyhudedir. Bu mücahit halk bunları unutmayacaktır. Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle ilelebet mücadelesini, onurlu, haysiyetli bir şekilde sürdürecektir.”

Tatar, son yaşanan gelişmelere de değinerek, Maraş'ın açılımıyla ilgili ezber bozan bir siyaset yürütüldüğünü vurguladı ve günümüze kadar yapılan çalışmalarla insan haklarına uygun bir şekilde Maraş’ın pilot bölge olarak yüzde 3 buçukluk bir alanının insanlığa açılması, 1974’ten önce oradaki mal sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir irade konulduğunu belirtti.

“BU TOPLUM ÇOK DEĞERLİ, YARATICI, DÜNYA ÇAPINDA TANINAN KADINLAR ÇIKARMIŞTIR”

Tatar, yeni açılan atölye hakkında da konuşarak, "Kadınlarımıza yönelik böyle bir atölyenin açılmasında TİKA'ya, Türkiye'nin Büyükelçisi’ne, Esentepe Belediye Başkanı’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi ve şunları kaydetti:

“Bu toplum çok değerli, çok yaratıcı, dünya çapında tanınan kadınlar çıkarmıştır. Bugünlere gelinmesinde kadınların büyük katkısı vardır. Bu atölyede de kadınlar, genç kızlar ürettikleri eserlerle toplumumuza büyük katkılarda bulunacaklardır.”

BAŞBAKAN SANER: “YEREL YÖNETİM FAALİYETLERİNE DESTEK VERMEK İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMEKTEYİZ”

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, “Halkla daha çok temas etme ve ilgilenme şansı olan yerel yönetimlerle, merkezi yönetimlerin birlikte çalışması çok önemlidir. Yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu her türlü faaliyete destek vermek için de hükümetimiz her zaman tüm imkanları seferber etmektedir. Bundan sonra da seferber etmeye devam edecektir” dedi.

Saner, TİKA Başkanlığına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, yıllardan beri kadın girişimciliğin artırılması yönünde çalışmalarına bugün bu atölyenin eklenmesiyle, kadınların “el emeği ve göz nurunun” pazarlanabileceği ve gelir sağlanabileceği bir ortam yaratılmasında önderlik yapıldığını kaydetti.

Saner, 2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çıkarılmış olan tüzük sayesinde, atölyede çalışacak olan tüm kadınların sosyal güvenlik yatırımlarının Bakanlık tarafından yapılacağını da hatırlattı.

Cengiz’in Ratip’in ailesini saygı ile selamladığını ifade eden Saner, “Ratip’in hayat hikayesi, Kıbrıs Türkü’nün varoluş hikayesinin ta kendisidir” dedi.

Saner, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nda partisi adına görev yaptığı sürede, Kıbrıslı bir Türk milletvekilinin kayıp olduğunu ve bulunması gerektiğini dile getirdiğini, orada gerçekleştirdiği en son konuşmada Cengiz Ratip’in son durumuna ilişkin bilgi talep ettiğini, ancak henüz bir bilgi alamadığını kaydetti.

“Bu işin asla peşini bırakmayacağım, size söz veriyorum” diyen Saner, Başbakan olmasının ardından Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Ratip’in naaşının bulunmasındaki çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde talimat verdiğini, geçtiğimiz günlerde ise ülkeyi ziyaret eden Azerbaycan Dış ilişkiler komitesiyle de bu konuyu paylaştığını ve Avrupa Konseyi’ne taşıma sözü aldığını belirtti.

TÜRKİYE LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ: “SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIN ‘ALIŞILMIŞIN DIŞINDA’ PROJELERİYLE TİKA’NIN KAPISINI ÇALMASINI BEKLİYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, konuşmasında, orada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek merhum Cengiz Ratip’in anısına gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı teşekkürleri sundu.

Başçeri, 94 yaşındaki Hayriye Gökeri’nin her şeyi hatırladığına dair sarf ettiği sözlerine değinerek, “Maalesef 1963-74 arasında yaşananları halen hatırlamayanlar var. O günlerde çekilenleri unutmak isteyenler var. Unutanlar var, bir çeşit hafıza kaybı yaşayanlar var” dedi.

Projelerinde kadının ekonomiye kazandırılmasına öncelik verdiklerinin altını çizen Başçeri, sivil toplum kuruluşlarının projeleri ile TİKA’nın kapısını çalmasını beklediklerini, ancak bu projelerin “bugüne kadar yapılanların dışında” olmasını talep ettiklerini belirtti.

Başçeri, konuşmasını “Yolunuz açık olsun. Başta Cengiz ratip olmak üzere Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi için canlarını çekinmeden feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum” ifadeleriyle bitirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN: “ÜLKE EL SANATLARI EĞİTMENLERİNİ DE BURAYA GETİREREK CİDDİ BİR ATILIM YAPACAĞIZ”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise, Milli mücadelede ciddi yeri olan Cengiz Ratip’e hak ettiği değeri verilmediğini düşündüğünü kaydederek, bu büst sayesinde bilmeyenlerin de onu öğreneceğini belirtti.

Erdoğan, Esentepe bölgesine Annan Planı sonrasında yapılan yatırımlar sayesinde Kıbrıs’ın en gözde yerlerinden biri haline geldiğini söyleyerek, Belediye olarak Covid-19’la bozulan ekonomiyi canlandırmak adına, Türkiye Büyükelçiliği ve TİKA desteğiyle bölgedeki işsizleri ve kadınları tekrar ekonomiye kazandıracak bir atölyeyi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Erdoğan, organik ürün satışı ve “Minyatür Kıbrıs” projeleri ile ülkeye gelen turistlerin uğrayacağı yeni bir durak noktası yaratılacağını vurgulayarak, TİKA aracılığı ile Türkiye’den 3 uzman eğitmenin getirildiğini, ileride de yerel eğitmenler eşliğiyle ülke el sanatları eğitimlerinin yer alacağı ciddi bir atılımda bulunacaklarını kaydetti.

TİKA YETKİLİSİ KÜÇÜKÇAVUŞ: “BÖYLE BİR PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Proje ortağı olarak bulunan TİKA Başkanlığı temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da törende kısa bir konuşma yaparak, TİKA’nın 1 buçuk yıldır KKTC’de bulunduğunu, bu sürede kadın istihdamını konu alan 5 proje gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Küçükçavuş, projenin hem ekonomik hem de sanatsal boyutu olduğuna değinerek, “Buraya gelen kadınların bazıları sadece hobi olarak güzel eserler ortaya koyacakken, bazıları da ürettiklerini satarak ailelerine gelir sağlayacaklar. Dolayısıyla biz böyle bir projenin bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.