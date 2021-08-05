“Kara para aklama kararnamesine” Özersay’dan sert tepki

UBP – DP – YDP Azınlık Hükümeti, “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme” başlıklı bir “Yasa Gücünde Kararname” çıkartarak, yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına karar verdi.

“NİYETİNİZ DEVLET ELİYLE KARA PARA AKLAMAK MI?”

Ekim ayına kadar geçerli olacak söz konusu “Yasa Gücünde Kararname” ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete “Niyetiniz devlet eliyle kara para aklamak mı?” diye sordu.

“YILLAR ÖNCE BATIRILAN BANKALARDAN, UYUŞTURUCUDAN, SİLAH KAÇAKÇILIĞINDAN, SANAL KUMARDAN ELDE EDİLEN KARA PARA, AKLANABİLECEK”

Özersay, ülkede yıllar önce batırılan bankalardan İsviçre’ye kaçırılan paraların, yasadışı sanal bahisten elde edilen ve kripto para birimine dönüştürülen gelirlerin, uyuşturucu veya terör bağlantılı silah kaçakçılığından elde edilen kara paranın, söz konusu kararname sayesinde aklanabileceğini ifade etti.

“AHLAKİ AÇIDAN DA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Temizlenmesi öngörülen kirli paranın, ülkedeki sıcak para ihtiyacını karşılamak adına yapıldığı yönündeki iddiaların ahlaki olarak da kabul edilebilir olmadığına dikkat çeken Özersay, ‘aklanacak olan’ paraların ülkede kalması yönünde bir koşulun, söz konusu kararnamede bulunmadığını vurguladı.

“KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 20, GELİR VERGİSİ YÜZDE 30, KİRLİ PARADAN ALINACAK VERGİ YÜZDE 2,5”

Maliye Bakanlığı’nın, kayıt altına alınacak paralardan gelir elde etme hedefine ilişkin vergi oranının sadece yüzde 2,5 olduğuna dikkat çeken Özersay, şöyle devam etti:

“Ülkemizde kurumlar vergisi yüzde 20’lerde seyrederken, gelir vergisi yüzde 30’lara çıkabiliyorken devleti kandırıp, yasadışı şekilde saklanan veya yurt dışına kaçırılan bir paradan alınacak vergi sadece yüzde 2,5 ve sonra bu rakam da kayıt alına alındıktan sonra ödenmesi gereken vergiden düşülecek.”

“KARARNAMEYE GÖRE, KARA PARAYI NEREDEN BULDUN, NEREDEN GETİRDİN, KAYNAĞI NEDİR, BAKILMAYACAK”

Söz konusu ‘Yasa Gücünde Kararname’de, geriye dönük vergi yükümlülüğünün ya da cezanın da olmadığını, kayıt dışı parayı beyan edenlerle ilgili herhangi bir araştırmanın da bulunmadığını belirten Özersay, “Yani nereden buldun, nereden getirdin, kaynağı nedir, bakılmayacak deniyor” ifadelerini kullandı.

“EĞER BİZİ YANLIŞ ANLAMADIYSAK, KARA PARA GELECEK, KKTC’DE TEMİZLENECEK, KAYIT ALTINA ALINACAK”

Özersay, “Eğer bizi yanlış anlamadıysak, kara para, kirli para gelecek, bu ülkede yıkanacak, temizlenecek, kayıt altına alınacak ve ülkede kalmasına gerek olmaksızın da çıkıp gidebilecek. Uluslararası alanda kara paranın temizlenmesi işlemi için ‘Money Laundering’ kavramı kullanılır, at makineye yıkansın, temizlensin. Asıl o hesap!” dedi.

“ÇIKIN VE AÇIKLAYIN”

Maliye Bakanı ve Azınlık Hükümeti’ne yüklenen Özersay, “Soruyorum; Niyetiniz devlet eliyle kara para aklamak mı? Eğer değilse, bu yukarıda sorduğumuz sorulara ve tehlikelere karşı yaptığınız yasa gücünde kararname ne tedbir var? Çıkın ve izah edin” çağrısı yaptı.