Kar-İş eylemcileri Kıbrıs Postası ekibine saldırdı!

Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemlerine devam eden Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) eylemini kamuoyuna duyurmak amacıyla eylem alanına giden Kıbrıs Postası muhabirinin kamerasına, eylemciler tarafından müdahale edildi.

Daha sonra saldırıya uğrayan muhabirlerine destek olmak ve olayı araştırmak adına olay yerine giden Kıbrıs Postası Haber Müdürü Canan Onurer ile Yazı İşleri Müdürü Onur Evrensel, eylemciler tarafından sözlü ve fiili saldırıya maruz kaldı.

Olayın büyümesi üzerine eylem alanına giden Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat da, Kar-İş üyeleriyle konuştuğu sırada, sözlü ve fiili saldırıya uğradı.

Kıbrıs Postası ekibi, polisin yarımıyla olay yerinden uzaklaşabildi...