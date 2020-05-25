Kaplıca’da Yüzlerce Denizanası Kıyıya Vurdu!

Kaplıca'da sahile gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında şaşkınlığını gizleyemedi. Sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanaları şaşkınlık ve endişe yarattı.

Kader Karaoğlan'ın paylaştığı görüntülerde yüzlerce denizanasının kıyıya vurduğu görülüyor.. Her yıl Mayıs- Haziran aylarında artan denizanalarına Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça rastlanıyor. Denizanalarının rüzgar ve dalganın etkisiyle karaya vurmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, denizanalarının zehirli olabileceği konusunda uyararak, çıplak elle temas edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 21:16