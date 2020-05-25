Kaplıca’da Yüzlerce Denizanası Kıyıya Vurdu!

Kaplıca’da Yüzlerce Denizanası Kıyıya Vurdu!
banner23

Kaplıca'da sahile gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında şaşkınlığını gizleyemedi. Sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanaları şaşkınlık ve endişe yarattı.

Kader Karaoğlan'ın paylaştığı görüntülerde yüzlerce denizanasının kıyıya vurduğu görülüyor.. Her yıl Mayıs- Haziran aylarında artan denizanalarına Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça rastlanıyor. Denizanalarının  rüzgar ve dalganın etkisiyle karaya vurmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, denizanalarının zehirli olabileceği konusunda uyararak, çıplak elle temas edilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 21:16
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de güncel tablo açıklandı
Türkiye'de güncel tablo açıklandı
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18