Kaplıca Otel Restoran’ın işletmecisinin koronavirüs testi pozitif...

Kaplıca Otel Restoran'ın işletme yöneticileri Yakup Genç ile eşi Özlem Genç’in koronavirüs testlerinin sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya üzerinden açıkladı.

Özlem Genç, pandemi hemşiresi olarak tüm salgın süreci boyunca görev yaptığı ve koronavirüs testlerinin periyodik olarak yaptırdığı otel yönetimi tarafından ifade edilirken, işletme bünyesinde yer alan tüm personele de dün PCR testi yapıldığı da aktarıldı.

Personellerin testlerinin tümünün negatif olarak sonuçlandığı ve aile içerisinde veyahut işletme içerisinde başka pozitif vaka saptanmadığını aktarılırken, işletme 8 Ocak tarihine kadar tedbir amaçlı olarak kapalı kalacak.

Otelden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Sağlık Bakanlığı’nın titiz çalışması sonucu birinci dereceden temaslı tüm kişilerin River Side ve Malpas pandemi otellerine yerleştirildiğini bilgilerinize sunarız. Her şey kontrol altında olup, tüm testlerin bir hafta geçtiğinde tekrarlanıp yine negatif olması durumunda tesisimiz yine tüm hijyen kurallarına uygun bir biçimde yeniden hizmete açılacaktır. Tüm personellerimizin bir önceki PCR testleri 25 Aralık’ta yapılmış ve sonuçları negatif olmuştu.

Salgın süresince, hiçbir kuralı göz ardı etmeden büyük bir titizlikle hizmet veren tesisimizin aile içerisinde gerçekleşen bulaş nedeni ile adının bu şekilde anılmasının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Yöneticimiz Yakup Genç ve pandemi hemşiresi eşi Özlem Genç’in sağlıklarına kavuşması dışında bir endişemiz yoktur. Tüm halkımızın sosyal mesafe kurallarına uymasını temenni ederiz. Sağlıkla kalın.”