Kaplıca'da felaketin eşiğinden dönüldü

Kaplıca liman bölgesi olarak bilinen yerde günü birlik kalan karavancılara bölge halkı tepkili.

Bugün öğlen saatlerinde bir karavan sahibinin ihmalkarlığı az daha bölgede bir felakete neden olacaktı.

Yanan mangal kömürünün dere yatağına dökülmesinin ardından bölgede alevler yükseldi.

Yangına Kaplıca sakinleri müdahale etti.

Haberal Kıbrıslı Gazetesine açıklama yapan bölge muhtarı Adem Baş “Kaplıca liman bölgesi olarak bilinen yerde günü birlik kalan karavancılardan 1 tanesi mangal kömürlerini yere döktü ve resmen felaketten dönüldü.Erken müdahale ettiğimiz için şanslıyız. Artık bu karavan işine bir çare bulsunlar lütfen” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 15:48