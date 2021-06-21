Kapalı Maraş’ı 150,000 Kişi Ziyaret Etti.

46 yıl aradan sonra, 8 Ekim 2020 tarihinde tüm dünya halklarının ziyaretine açılan Kapalı Maraş’ı, pandemi koşullarına ve bir aydan fazlasüren tam kapanma uygulamasına rağmen 250 günde ziyaret eden yerli ve yabancı sayısı 150,000’e ulaşmıştır.

08 Haziran 2021 tarihinde yapılan son düzenlemeler ile sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maraş’ı ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerine imkân sağlamak üzere,bölgede tesis edilen büfeler ve bisiklet kiralama noktasında Gazimağusa Belediyesi tarafından hizmet sunulmaya devam edilmektedir.

Eşsiz Güzelliğe Sahip Kapalı Maraş Sahili Ziyaretçilerini Bekliyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazlaolan 2 farklı plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilmiş, can ve sağlık güvenliği tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirilmiştir. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip söz konusu plajlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına hazırdır.

Ayrıca, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler çalışmaların bitimini müteakip önümüzdeki günlerdeinsanların hizmetine sunulacaktır.

