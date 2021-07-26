Kapalı Maraş'ta 500 metrelik plaj ziyaretçi kabul etmeye başladı

Ülke ve dünya gündemini şu sıralar oldukça meşgul eden Kapalı Maraş'ta yeni açılım süreci için çalışmalar devam ederken, hem ülke halkını hem de turistleri bölgeye çekecek yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk etapta açılan bölgede bulunan plaja bir yenisi daha eklendi. Millet Bahçesi ya da piknik alanı olarak anılan, 15 Kasım tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret gerçekleştirdiği 500 metrelik plaj kullanıma açıldı.

Gazimağusa Belediyesi'nin çalışmaları sonucu büfesi ile birlikte açılan plajı hem yerli halk hem de turistler kullanabilecek.

Oldukça uzun bir sahile sahip olan ve 250 şemsiye yerleştirilen plaj, yaz sezonu boyunca yüzlerce misafir ağırlayabilecek.

Plajın açılması ile uzun bayram tatilini de fırsat bilen onlarca insan 46 yıldan beri kullanılmayan sahile akın etti.

Kıbrıslı Rumların da yoğun ilgi gösterdiği sahile bisikletler ya da yine Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan minibüs seferleri ile ulaşım sağlanabiliyor...

Kıbrıs Postası