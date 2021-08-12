Kapalı alanda maske takmayanlara yasal işlem

4 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 3 kişi de kapalı ortamda maske takmadı. Söz konusu şahıslara yasal işlem uygulandı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

3 KİŞİ KAPALI ALANDA MASKESİZ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan polis denetimleri sırasında kapalı ortamda bulunan 3 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ 17 AĞUSTOS’A KADAR YÜRÜRLÜKTE OLACAK

10 Ağustos Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 10 Ağustos’a kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları vb gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.