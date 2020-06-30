Kanayan yara kaçak et

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kabine değişikliği ile ilgili soru üzerine Oğuz, tartışmaların halka bir şey kazandırmayacağını söyledi.

Oğuz, “ Sayın Başbakan gerekli gördü, değişikliği yaptı. Artık işimize odaklanma zamanı. Asli görevimiz hizmettir. Ben parti içi tartışmaların, parti içinde kalması gerektiğine inanırım. Kamuoyu önünde her şeyi konuşmanın kimseye yararı yoktur. Hele de UBP’ye hiç… Parti içi sorunların konuşulacağı yer parti meclisidir. Sosyal medya değil” diye konuştu.

Süt tartışmaları ile ilgili de Oğuz, salgın şartlarında hem dünyada hem de KKTC’de sütteki üretimin, tüketimin çok üzerinde olduğuna işaret etti.

Türkiye pazarında da daralma olduğunu, fiyatların aşağı çekildiğini kaydeden Oğuz, buna rağmen, hellime ve kaşara teşviklerle üretimi desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Programa gelmeden Hayvancılar Birliği ile görüştüğünü aktaran Dursun OĞuz, süt imalatçılarının ödemelerle ilgili vade uzatması ya da taksit istediğini istediğini, hayvancıların ise yem paralarını gündeme getirdiğini söyledi.

Süt borsasının düşük gitmesinin Hayvancıların aleyhine olduğuna işaret eden Dursun Oğuz, “ Hayvancıların 10 kuruşunu ödüyoruz ama süt imalatçısı için vade uzatılmasını istemiyor. Biz bu süt dökülmesin istiyoruz, süt üreticisi için süreyi uzatmak istiyoruz. Süt döküldüğü zaman, hayvan sayısı ve hayvancılık daralmaya gidecek. O nedenle herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Sosyal medyadaki süt dökme eyleminin bireysel olduğunu ifade eden Oğuz, tepkiyi anladığını, olaya çok üzüldüğünü ama küfürü kabul edemeyeceğini söyledi

Oğuz, “ Hayvancının sütünü dökmedik. Döktürmemek için çalışıyoruz. Hayvancılarla, süt imalatçılarla görüşüp, Krizi hep beraber aşacağız.” dedi.

SÜTEK ve üreticilerin de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Oğuz, herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu ifade etti; üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Et konusunda ise et fiyat dengesinin, kaçak gelen etle sürdüğünü aktaran Oğuz, KOVİD süreciyle kaçakçılığın durduğunu, ama şimdi yeniden hareketlenmeye başladığını gördüklerini söyledi.

Konuyu emniyet güçleriyle görüşmekte olduklarını ifade eden Oğuz, Yeni Polis Genel Müdürü ile de istişarelerin süreceğini, konunun üzerine gitmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Karkas et ithali konusunda da ihtiyaç ve gıda güvenliğini göz önünde bulundurarak, TÜK üzerinden denetimli olarak TC’den getireceklerini açıkladı.

Dursun Oğuz, “ Güneyden kaçak et gelirken ses çıkarmayanlar, kuzeyden et gelince ses çıkarıyorlar. Çünkü birileri rant elde ediyor… Bu durum olamaz. Karşı olanlar da oyunun arkasında. Bu durum devam edemez” şeklinde konuştu.

Dursun Oğuz, ülkede hayvan sayısının arz-talebe göre artmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Büyükbaş hayvan yönünden biraz açık olduğunu, küçükbaş hayvanda ise bazı üreticilerin kurban bayramı nedeniyle kuzuyu mandırada sakladığını söyledi.

Canlı hayvanın kilosunun maksimum 30 TL olması gerektiğini, bunun üzerinde rakamların pahalılık yarattığını vurguladı.

Dursun Oğuz, “ Sınırları kapalı tutabilsek, içerideki ile idare edeceğiz ama sınırlar da delik. O nedenle çok hassas bir konu. güvenlik güçlerimizle çözmemiz lazım” diye ekledi.

(BRT)