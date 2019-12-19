Kan donduran itiraf: Kafasına taşla vurdum

Girne’de denizde ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan katil zanlısı Arif Gökçek yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini, olay günü Karakız’ın Gökçek’e küfür ettiğini, aralarında tartışma çıktığını, mendirekte bulunan kayalıklarda birbirlerini darp ettiklerini ardından Karakız’ın kafasına taşla vurduğunu itiraf ettiğini kaydetti.

Karakız’ın otopsi sonucuyla ilgili nihai neticenin Türkiye’den gelecek olan rapor ile netleşeceğini kaydeden Gökyay, zanlının tahkikata etki olasılığı kalmadığını kaydetti.

Mahkeme katil zanlısı Arif Gökçek’in davası görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak 3 ay süre cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Girne postası