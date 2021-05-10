Kan donduran cinayette karar verildi

Walshak Augustine Ngok’u 2019 yılı Nisan ayında önce Girne’deki bir restoranda ardından ikamet ettiği apartmanın önünde ciddi şekilde darp edip, Haspolat- Taşkent Anayolu üzerinde toprak yol içerisine taşıyıp ölümüne neden olan sanık Ezeh Christopher ile Ngok’un söz konusu bölgeye taşınmasına yardımcı olan sanıklar Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo’nun Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen yargı süreci tamamlandı.

Sanık Ezeh Christopher “Adam öldürme” suçundan 27 yıl hapse mahkum edilirken, maktül Ngok’un, cesedinin bulunduğu yere taşınmasında Christopher’a yardımcı olan sanıklar Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo 3’er yıl hapse mahkum edildi.

CİDDİ ŞEKİLDE DARP EDİP YOLA BIRAKIP KAÇTILAR

Girne’de 19 Nisan 2019 tarihinde sanıklar ile maktülün gittiği bir restoranda çıkan tartışmada sanık Ezeh Christopher maktül Walshak Augustine Ngok’u ciddi şekilde darp etmesinin ardından ayrı araçlarla birlikte kaldıkları apartmana gittikleri zaman tarafların apartman önünde karşılaşması ile sanık Christopher maktülü dövmeye devam etmişti. Ciddi şekilde dövülerek boğazı sıkılan maktül daha sonra sanık Christopher tarafından Nana Fosu Awoture Nkansah ile Wayne Ayanda Moyo’nun yardımı ile Haspolat- Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT 50. Yıl Anı Ormanı girişinde toprak yola bırakılarak sanıklar Ngok’un ölümüne neden olmuştu.

Kıbrıs Postası