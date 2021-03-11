Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Antalya'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat cinayeti ile ilgi 5 kişi tutuklandı. Kurye S.G ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tek kadın sanık Z. U ise savcılıktan serbest kaldı. Sabah saat 10.40'da adliyeye getirilen 7 sanık gün boyu savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine ifade verdi. Zanlılardan ilk olarak Z.H savcılık sorgusunu ardından serbest kaldı. 6 zanlı ise tutuklanması istemi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimine sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Akşam saat 19.00'a kadar süren yargılama sonunda cinayet zanlısı Cüneyt Akyol, eziyet ederek canavarca hisle insan öldürme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanımı temin suçundan, Gökhan T. suç delillerin yok etmek, İbrahim H Ş. sucu saklamak, suç delillerini yok etmek, Aziz K..uyuşturucu madde sağlama suç delillerin gizlemek, Ferdi T. suç delilerini gizlemek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanma kararının ardından Gükhan T. İle Cüneyt Akyol arasında tartışma çıktı. Polisler iki zanlıyı bir birinden uzaklaştırdı.

KURYE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Gür boyu süren yargılamada Süleyman G. İse adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Süleyman G, kendisin olayla hiçbir alakasını olmadığını Cüneyt Akyol'un daha önce bir çok kez çamaşırlarını çuvalla eve bıraktığını söyledi.

PİŞKİN SÖZLER



Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

Hastanedeki kontrollerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan C.A, "Canavarca hisle eziyet ederek öldürme, nitelikli cinsel saldırı" suçlarından, G.H, İ.H.Ş, A.K, F.T, "suçu gizleme, suç delillerini yok etme" suçlarından tutuklandı.

Zanlılardan S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.U ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

MERVENUR'UN CESEDİNİ HALI İÇİNDE PENCEREDEN ATMIŞ



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde sorgulanan cinayet zanlısı C.A'nın ifadesinde Mervenur Polat'ın olay günü kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Çıkan tartışmada Polat'ı darbedip iple boğduğunu itiraf eden C.A, folyoya sardığı cesedi bir işyerinde kurye olarak çalışan arkadaşı S.G'yi çağırıp, halı içinde pencereden attığını belirtti.

Kurye S.G ise, C.A'nın kendisini aradığında "Babasına yaklaşık 50 kilo ağırlığında kargo götüreceğini" söylediğini iddia ederek, gittiğinde halı görünümlü kargonun pencereden aşağı atıldığını savundu.

Kargoyu alıp C.A'nın babasının evine götürdüğünü belirten S.G, burada C.A'nın gelip, kargoyu alarak yukarı çıkardığını, içinde ceset olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Öte yandan gözaltına alınan Z.U. isimli kadının da Mervenur Polat'ın öldürüldüğü gün evde olduğu ileri sürüldü.

Şüpheli C.A'nın savcılık ifadesinde de, cesedin kokmaması için folyoya sardığı, kuryeye "elbise" diye taşıttırdığı söylediği belirtildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.