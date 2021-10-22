Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Serhat S. ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen S. ve Seçkin S. ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlıların Taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 12.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat S. ve oğlu Seymen S.’nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen S.’nin babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin S.’nin de yanlarında olduğunu belirtti.