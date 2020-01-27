“Kamuda ikinci iş yasağı kaldırılarak vergi almak alternatif olmalı”

Kamuda ikinci iş tartışmaları son günlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Ekonomist Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, “şu anda devlet çelişkili iş yapıyor. Ya bu yasaktır deyip vergisini toplamayacak, denetimini yapacak ya da ben bunun vergisini toplayacağım diyorsa da yasağı kaldıracak. Şu an yasada olmayan bir şeyin vergisini topluyor devlet. Yasağı kaldırarak vergi toplanmasını yasal hale getirmek devlet açısından bir alternatiftir. Veya tamamen denetleyerek bunu yaptırmayacaksın, bütün dünya bunu başarıyor biz neden yapamayalım.“ diye konuştu.

“Kamuda İkinci İş Olmaz”

Ekonomist Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, “Kamuda ikinci iş olmaz… Birey kendisi ekonomik istihdam içerisinde çalışır durumda iken ona ek bir iş vermek ülkede işsizliği artırır. Dolayısıyla kamuda çalışanın ikinci bir iş yapmasını doğru bulmuyorum. Kamuda çalışıp ikinci iş yapanlar denetlenmiyor, denetlenmediği için de haksız bir rekabet ortaya çıkıyor.” dedi.

“İkinci İş Yapanlar Avantaj Sağlıyor”

Bu konuda örnekler de veren Doç. Dr. Hüdaverdi, “Devletle bağlantısı olan bir doktor, bağlantısı olmayan bir doktora göre avantaj sağlıyor. Bağlantılı olan doktor hem kamudan hem de dışarıda hasta bakarak gelir elde ediyor. Adil rekabet şartları otomatikman ortadan kaldırılıyor. Hem hastanede çalışıp maaş alıyorsun hem de oradan hasta yönlendirip kazanç elde ediyorsun. Bununla da dışarıda devletle bağlantısı olmayan ve vergi veren doktorun kazancını engelliyorsun. Tabi buna başka bir açıdan da bakıldığında, hastanede bu adamın aldığı maaş yeterli değildir. Bunun düzgün gelir elde eder hale getirilmesi de gerekmektedir. Özlük haklarının düzeltilmesi gibi konulara itirazım yok. Dışarıdaki adil rekabeti bozmadan bu yapılabilir. Bu devletin borcudur. Bunlara katılıyorum ama ikinci işe katılmıyorum. Öğretmenler aynı durumda. Öğretmenlerin öğlene kadar okulda vermesi gereken dersi vermesi gerekiyor. Bu ülkede tam gün eğitim sistemine asla geçemeyiz. Çünkü öğleden sonra özel ders veriyor. Ama dışarıdaki öğretmen yapamıyor bunu. Nedeni de özel okulda çalışan öğretmen tam gün eğitim veriyor. Bütün bunları düzenlemek de devletin görevidir. Eğer biz bunu düzgün denetleyip yapabilirsek işsizliğin düşmesine de katkı sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Devlet Kendisi İle Çelişiyor”

Doç. Dr. Hüdaverdi, “Şu anda devlet çelişkili iş yapıyor. Ya bu yasaktır deyip vergisini toplamayacak, denetimini yapacak ya da ben bunun vergisini toplayacağım diyorsa da yasağı kaldıracak. Şu an yasada olmayan bir şeyin vergisini topluyor devlet. Yasağı kaldırarak vergi toplanmasını yasal hale getirmek devlet açısından bir alternatiftir. Veya tamamen denetleyerek bunu yaptırmayacaksın, bütün dünya bunu başarıyor biz neden yapamayalım.“ diye konuştu.

“Adil Rekabet Ortadan Kalkmaktadır”

Doç. Dr. Hüdaverdi, “Bizim acilen düzenlemeye gitmemiz gerekir. Bir kere ikinci bir iş kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sadece ekonomik değil adil rekabeti de ortadan kaldırmaktadır. En önemlisi de devlet ile ilgili spekülasyonlar doğmasına sebep oluyor. Bireyin devlette çalışması, aynı zamanda başka bir yerde çalışması ona farklı avantajlara sebep veriyor. Aslında devletin ciddiyetini ortadan kaldırıyor. Gidilmesi gereken yol: devlette olan devlette çalışacaktır. İkinci bir iş yapılmasına izin verilmeyecek yapanlara da ciddi cezalar verilecektir.” şeklinde konuştu.

“Özel Sektörden Hizmet Alınmalıdır”

Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, “Kamu da ihtiyaçları doğrultusunda özel sektörden hizmet almalıdır. Çok doğal olan budur. Eğer devlet olarak özel sektörden bu hizmeti daha ucuza alabiliyorsan almalısındır. Bu birçok alanda da dünyada uygulanıyor. Liberal ekonominin doğası budur.” ifadelerini kullandı.