Kamu sınavlarında çipli kimlik dönemi

Kamu Hizmet Komisyonu tarafından, kamu istihdamları için açılan münhal sınavlarında 6 Aralık tarihi itibariyle önemli bir değişikliğe gidildi.

Kamu Hizmet Komisyonu tarafından 4 Kasım tarihine kadar açılan münhal sınavlarında, sınava başvuru için gerekli belgeler bölümünde ‘KKTC Kimlik Kartı (Aslı ve fotokopisi)’ ibaresi yer alırken, 6 Aralık tarihi itibariyle açılan yeni münhal sınavlarında, başvuru için gerekli belgeler arasında ‘ÇİPLİ KKTC Kimlik Kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan) (Aslı ve Fotokopisi)’ ibaresi yer almaya başladı.

Normal kimlik kartına sahip olup normal kimlik kartları ile sınava başvuracak olanların ise, kimlik kartlarının yanı sıra, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini başvuruda ibraz etmeleri gerekiyor.

Eski kimlik kartlarını, 2015 yılından beridir ülkemizde kullanılmaya başlanan çipli kimlik kartıyla değiştirme zorunluluğu henüz olmasa da, Kamu Hizmet Komisyonu tarafından uygulamaya konulan bu karar ile çipli kimlik kullanımında önemli bir adım atıldı.

kıbrıs haberci

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, 10:53