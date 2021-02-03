Kamu-Sen’den Arıklı’ya destek

Yedi çalışanının durduran Taşel’e yaptırım kararı alan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’ya, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’dan destek geldi. Atan, “Sayın Arıklı’ya teşekkür etmek istiyorum. Taşel’den 7 kişinin bu pandemi döneminde işten çıkarılmasına bizimle birlikte tepki gösterdi. Diğer şirketlere de umarım bu durum örnek olur” dedi.

BAKAN SÖZÜNÜ TUTTU

Devletin Taşel’in yüzde 33 ortaklığı olduğunu ifade eden Metin Atan, şunları söyledi: “Bu konuda ilgili firma ile toplu sözleşme imzalamaya gittiğimizde bizi sürekli oyaladılar. Biz bunu bakana söylediğimizde kendisi bu durumun yanlış olduğunu T.C ile alakalı olsa bile Türkiye’nin bu pandemi döneminde kimsenin işten çıkarılamayacağı ile ilgili yasa geçirdiğini belirtti. Bu pandemi döneminde sorgusuz sualsiz işten durdurmalara müsaade etmeyeceğini söylemişti. Sözünü tuttu..”

ARIKLI’NIN SÖYLEMİ BİR İLK

Bu söylemin bakanlık düzeyinde bir ilk olduğunu ifade eden Kamu-Sen Başkanı Atan, “Bizde sendika olarak bu konu ile ilgili yasal adımları atacağız. İlgili şirketin 5-6 ay içerisinde 12 milyonluk bir cirosu var. Kendilerine soruyorum bu kadar kar elde ederken neden işçileriniz çıkartıyorsunuz? Sayın Arıklı’nın duruşundan dolayı kendilerini destekliyoruz. Arıklı’nın diğer yolsuzlukların üstüne gittiğini de görüyoruz. Halkın ve bizim beklediğimizde bu yolsuzlukları sonuca bağlaması ve yaptırımları uygulamasıdır. Sayın Arıklı doğru yolda yürüdüğü sürece kendilerine destek olacağımızı da belirtmek isterim” diye konuştu.

112 ACİL’E BASKILAR SÜRÜYOR

112 ile ilgili baskıların da hala devam ettiğini belirten Metin Atan, “Bakanın duyarsızlığı bu konuda devam ediyor.112 sorumlusu çalışanlarına mobbing uygulanmaya devam ediliyor. Çalışanlar için artık çekilmez hale gelmiş durumda. Bu duruma bakan seyirci kalıyor fakat biz kalamayız. Bakan sessiz kaldığı sürece Mahkeme ve grev dahil her türlü eylemi gerçekleştireceğimizi buradan kamuoyuna bildirmek isterim” dedi.