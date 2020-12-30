Kamu-Sen Başkanı Atan'dan yeni yıl mesajı

Kamu-Sen Başkanı Atan'dan yeni yıl mesajı
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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen)Genel Başkanı Metin Atan yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayarak  2021 yılının en güzel başlangıçları müjdelemesini diledi.
2020 yılının zor ve mücadele dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Atan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle herkesin ve her kesimin zorlandığı bir yıl olduğunu ifade etti. Atan  “Acısıyla, tatlısıyla, güzel ve kederli günleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni ümitlerle, yeni beklentilerle yeni bir yıla giriyoruz. 2021 yılının tüm milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak kaydıyla tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum”  dedi.

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