Kamu-İş’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Kamu-İş Genel Başkanı ve Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutladı.

Serdaroğlu mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’i kutlamanın gururu ve sevincini yaşıyoruz” diyerek “Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın, var olma mücadelesinin timsali olan dünya da eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmanın sonucu olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.” Ifadesini kullandı.

Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlarken; Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, nice zaferler kazanan silah arkadaşları ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu değerli mirasa sahip çıkmak ve korumak en büyük görevimizdir.”